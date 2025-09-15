The Kooks repasarán 20 años de carrera en España

The Kooks, uno de esos grupos de rock que jamás te ofrecerá mal concierto, como llevan probando unos 20 años, nos visitará en 2026. El grupo de Brighton presentará su último trabajo ‘Never/Know’ el 3 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 4 de marzo en sala La Riviera de Madrid y el 5 de marzo en la sala Pelícano de A Coruña.

Las entradas, desde 40 euros más gastos, se pondrán a la venta el viernes 19 de septiembre a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster. También hay una preventa en Live Nation y en S.SMusic el miércoles 17 de septiembre a las 10 horas.

- Publicidad -

Se anuncia oficialmente que la gira va a ser un homenaje a toda la trayectoria de The Kooks: desde los himnos que marcaron a una generación hasta sus temas más recientes.

Es decir, no faltarán esos éxitos que rondan los 1.000 millones de streams sumando plataformas, como ‘Naive’ y ‘She Moves In Her Own Way’, pero reivindicando también el valor de los temas de ‘Never/Know’. Atención al tema cuasi titular ‘Never Know’, o también al pizpireto ‘Sunny Baby’, con su espléndida melodía sesentera.

- Publicidad -

El debut de The Kooks, ‘Inside In/Inside Out’, cumplirá 20 años a principios del año que viene. Un álbum que fue 5 veces platino en Reino Unido, logrando también certificaciones en Australia o Irlanda.



