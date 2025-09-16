Girando Por Salas 16 abre nueva convocatoria

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS), después de quince exitosas ediciones por las que han pasado más de 525 bandas, lanza su decimosexta convocatoria. #GPS16 estará abierta, para bandas y solistas, desde el martes 16 (11:00h) hasta el martes 30 de septiembre (18:00h) de 2025. Si te interesa, ya te puedes inscribir en la web oficial de Girando Por Salas. Aquí, las bases de la convocatoria.

Un año más, el objetivo de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, tanto solistas como bandas, ofreciendo ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos se realizarán fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 km dentro de la misma.

Con esto se quiere potenciar a los nuevos talentos musicales y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos potenciando con todo ello la producción discográfica y la estabilidad del circuito de salas de música en directo.

Una novedad IMPORTANTE que estará vigente desde esta edición es que la banda o solista deberá aportar en el proceso de inscripción un “Plan de lanzamiento discográfico, promocional y de gira” en el que se detalle los planes de lanzamiento discográficos próximos y aquellas acciones que tenga la intención de desarrollar con las ayudas de GPS16.

Se seleccionarán 34 artistas (bandas y solistas) de entre todas aquellas solicitudes recibidas que cumplan los requisitos y se elaborará un calendario en coordinación con las salas y los artistas seleccionados, con un mínimo de seis conciertos para cada artista, que tendrán lugar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, inclusive.

La convocatoria para salas se abrirá a las 11:00h del miércoles 1 de octubre y se cerrará a las 18:00h del viernes 31 de octubre de 2025.

Entre las bandas que han pasado por anteriores ediciones de Girando Por Salas se encuentran: Sidecars, Triángulo de Amor Bizarro, Izal, Viva Suecia, Morgan, La M.O.D.A., Antonio Lizana, Rufus T Firefly, La Bien Querida, Maruja Limón, Varry Brava, Sexy Zebras, Rayden, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Cycle, El Kanka, Alice Wonder, Los Estanques, Tu Otra Bonita, Veintiuno, Travis Birds, Izaro, Queralt Lahoz, Nat Simons, Lady Banana, Marilia Monzón, El Nido o Shego, entre muchas otras.