Portishead, PinkPantheress… en Together for Palestine: vídeos

12.500 personas se han reunido este miércoles 17 de septiembre en el OVO Arena Wembley de Londres para asistir al concierto benéfico Together for Palestine, que ha contado con numerosos artistas musicales, actores, podcasters o youtubers de distinto índole. Por ahí estaban lo mismo Gorillaz actuando, que Benedict Cumberbatch recitando un poema. El link de donaciones es aquí.
Brian Eno, organizador del evento, ha cedido la dirección artística al exiliado artista palestino Malak Mattar, y el evento ha contado con otras voces palestinas como la cantante Elyanna, el compositor Faraj Suleiman o la productora de tecno Sama’ Abdulhadi, que ha pinchado junto a Jamie xx.
Un total de 150 nombres han participado en Together for Palestine, contando músicos, actores, oradores, activistas, poetas o artistas gráficos, en una gala que se ha extendido hasta las cuatro horas. Han actuado Portishead, por primera vez en tres años; Paloma Faith, James Blake, Hot Chip, Bastille o Leigh-Anne de Little Mix, entre otros, e intervenido para hablar públicamente figuras como los actores Florence Pugh y Ramy Youssef o la youtuber Amelia Dimoldenberg. Otros artistas, como Billie Eilish, han aparecido en vídeo apoyando la causa.
PinkPantheress ha protagonizado uno de los discursos más virales al hablar sobre la responsabilidad de los artistas de pronunciarse políticamente. «Vamos a subir al escenario no solo para presentar y cantar, sino para alzar la voz por los muchos futuros robados de decenas de miles de palestinos y por el daño permanente infligido a Gaza», ha declarado. PinkPantheress, que ha hablado de genocidio, ha pedido al público que «alce la voz por Palestina y, cuando te quedes ronco, cuelga tus banderas, lleva tu pañuelo, enséñales que estamos aquí».
La iniciativa Together for Palestine, que según The Guardian ha conseguido recaudar 500.000 libras, ha tenido lugar al calor del reciente pronunciamiento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que por primera vez ha empleado el término “genocidio” para describir la matanza en Gaza.
@pantheresseed 🇵🇸✊🏽 @😘🙈☺️ @Charithra Chandran #freepalestine #freepalestine🇵🇸❤️ #pinkpantheress #tiktoknews #palestine ♬ original sound – kurd🇭🇺فلسطين🇯🇴✅🇯🇴🇯🇴
@radionicafm Después de años de silencio, el mítico trío británico Portishead volvió a reunirse para participar en el concierto benéfico Together for Palestine, organizado por Brian Eno. 🎶🕊️ ✊🏾🇵🇸 Aunque no están en Londres físicamente, la banda grabó una versión especial de “Roads”, clásico de su álbum Dummy (1994). Con más de tres décadas marcando el pulso del trip hop y la música alternativa, Portishead regresa no solo con su arte, sino con un mensaje profundo: la música puede ser refugio, resistencia y esperanza cuando el mundo se desmorona. 💔 Su participación nos recuerda que, incluso desde la distancia, las voces pueden unirse para gritar por la vida, por la infancia y por la dignidad del pueblo palestino. ✊🏽❤️🔥 #Portishead #TogetherForPalestine #FreePalestine #AltoAlGenocidio ♬ sonido original – Radiónica
@alarabiya_eng
British actor Benedict Cumberbatch recites Palestinian poet Mahmoud Darwish’s “On This Land There Are Reasons to Live” during the Together for Palestine gathering at London’s OVO Arena in Wembley.
@t4plive
KING KRULE – TOGETHER FOR PALESTINE TogetherforPalestine.org l @t4plive
@t4plive
PALOMA FAITH – TOGETHER FOR PALESTINE STREAMING LIVE NOW – LINK IN BIO @t4plive
@t4plive
JAMES BLAKE – TOGETHER FOR PALESTINE STREAMING LIVE NOW – LINK IN BIO @t4plive
@radionicafm Dan Smith, vocalista de @Bastille, originaria del sur de Londres y reconocida mundialmente por su sonido indie pop, participó en el concierto benéfico Together For Palestine, organizado por Brian Eno. 🇵🇸✨ ✊🏾 🎶 Durante su presentación, interpretaron “Pompeii”, uno de los himnos más emblemáticos de su carrera, tema que los catapultó al éxito internacional y se convirtió en símbolo de resiliencia ante la adversidad. Su presencia en el escenario no solo aportó música, sino también un mensaje de solidaridad, esperanza y resistencia, recordando que miles de palestinos, entre ellos miles de niños as3s1n@dos en Gaza, necesitan que el mundo no los olvide. 🧒🕊️ #Bastille #TogetherForPalestine #FreePalestine #AltoAlGenocidio ♬ sonido original – Radiónica
@sneakatessen Durante el concierto Together for Palestine, @gorillaz sorprendió al público con una impactante proyección visual que reforzó el mensaje de la banda. Damon Albarn y su grupo compartieron escenario con el cantante sirio Omar Souleyman, creando uno de los momentos más conmovedores de la noche. El evento tuvo como propósito recaudar fondos destinados a organizaciones como Taawon, el Fondo de Ayuda a la Infancia Palestina y la Sociedad Médica de Palestina, en apoyo a las víctimas de la violencia en Gaza. Este espectáculo solidario fue impulsado por Brian Eno, reconocido productor musical, y contó también con la participación de artistas como Bastille, Anne Lennox, James Blake, Jamie XX, entre otros. #fyp #TogetherForPalestine #foryoupage #fypシ゚ #parati ♬ sonido original – Sneakatessen
@scoopempire
Billie Eilish, Finneas, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Annie Mac, Peter Gabriel, and more join forces in a moving tribute to Palestine. The release comes ahead of today’s Together For Palestine benefit concert, aiming to raise awareness and support.