WeGow, adquirido por la firma granadina Cultural Capital Group

La ticketera WeGow comunica la adquisición del 100% de su capital por parte de la firma granadina Cultural Capital Group, especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales. Con esta decisión, WeGow pretende «salir del estado de preconcurso en el que se encontraba la compañía y recuperar su posición de liderazgo en el sector».

La noticia llega meses después de que WeGow entrara en concurso de acreedores. La plataforma había dejado a deber importantes sumas de dinero de ventas de entradas a artistas, promotoras y festivales. Grupos como Veintiuno o La M.O.D.A. habían denunciado públicamente a la plataforma. JENESAISPOP ha contactado con WeGow para saber si los pagos pendientes han sido asumidos.

Acorde con el comunicado oficial, «la adquisición permitirá ofrecer un servicio integral y diferencial en el mercado: un modelo 360° que combina la tecnología de ticketing de Wegow con la capacidad financiera, operativa y de marketing de CCG, conectando a promotores, artistas, salas y fans en un mismo ecosistema eficiente, transparente y sostenible».

Los fundadores de CCG, Juan José Ordóñez y Antonio Barragán, explican que “esta adquisición es 100 % estratégica y nace del profundo respeto y pasión que sentimos por la música en vivo y quienes la hacen posible», y señalan que «vamos a poner todas nuestras herramientas y experiencia al servicio de los promotores para devolverles la confianza y la fuerza que se merecen”.