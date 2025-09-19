‘Tonto por ti’ de Leire Martínez y Abraham Mateo no es tan pija

Unidos en su papel de jurado de Operación Triunfo 2025, Leire Martínez y Abraham Mateo publican single conjunto, ‘Tonto por ti’.

‘Tonto por ti’ es una simpática composición sobre dos «pijitos de Madrid» que se atraen. Como señala Raquel Peláez en su libro ‘Quiero y no puedo: Una historia de los pijos de España‘, ser pijo puede ser un asunto espiritual tanto como económico. En el caso de ‘Tonto por ti’, parece que es económico, porque los protagonistas no solo son pijos, sino que, además, lo transmiten en su acento.

Hecha esta importantísima reflexión, ‘Tonto por ti’ no es la producción más pija de Abraham Mateo, ni la más sofisticada. Allí donde en ‘Clavaíto‘ se creció, en ‘Tonto por ti’ entrega, junto al co-productor Fectro, una obra estridente y gritona, marcada por una producción vocal horrible, y trufada de efectismos innecesarios que engullen las voces en la mezcla.

‘Tonto por ti’ salva los muebles por dos razones. En primer lugar, la composición es eficiente y pegadiza, tanto como un single de La Oreja de Van Gogh o de La La Love You, a cuya propuesta recuerda enormemente. La fusión de sintetizadores ochenteros y melodías pop-punk de ‘Tonto por ti’ es la misma o muy parecida que la de los autores de ‘El fin del mundo’.

En segundo lugar, la clave de ‘Tonto por ti’ no es que sus protagonistas sean pijos, sino por supuesto su atracción, y la manera tan identificable y realista en que la expresan. ‘Tonto por ti’ une varios significantes juveniles -fiesta, alcohol, motos- y con ellos ofrece un gracioso aunque nada misterioso ni sutil retrato de la tensión sexual adolescente. Él se pone nervioso cuando ella le «enseña lo dientes», a ella le tiemblan las piernas con su «chulería al andar». Donde acaban, hay que ser tonto para no adivinarlo.

