El cartel de Primavera Sound 2026, este jueves

Con la última edición de Primavera Sound aún presente en la memoria, la organización del festival barcelonés se prepara para dar a conocer el cartel de su edición de 2026. Sin duda, la revelación del cartel de Primavera Sound es uno de los momentos musicales más excitantes del año, dada su escala internacional.

Primavera Sound presentará el cartel de su edición de 2026, la 23ª, este mismo jueves, 25 de septiembre. No se ha detallado la hora. Si el programa de 2025 se publicó a finales de octubre del año anterior, el de 2026 se adelanta un mes.

El Primavera Sound 2026 se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio en el Parc del Fòrum y los abonos siguen a la venta con un precio de 275 euros para la modalidad estándar y 480 euros para la modalidad VIP. Puedes comentar toda novedad sobre Primavera Sound en nuestros foros.

El adelanto de la programación de Primavera Sound se ha presentado con un vídeo que recupera antiguas imágenes en blanco y negro de los Juegos Olímpicos.

La edición de 2025 de Primavera Sound estuvo encabezada por Charli xcx, Chappell Roan y Sabrina Carpenter. ¿Seguirá la convocatoria de 2026 la misma línea pop? Por supuesto, el público ya comenta en redes sus apuestas y peticiones…

