Jimmy Kimmel vuelve con un largo monólogo; Trump le amenaza

La ABC ha decidido volver a emitir el show de Jimmy Kimmel, tras la presión de algunas voces en Estados Unidos a favor de la libertad de expresión. El programa había sido cancelado por un chiste sobre cómo los republicanos se habían negado a sí mismos que el asesino de Charlie Kirk era «uno de los suyos». Tras la cancelación del show, algunos famosos incluso estaban grabándose cancelando sus suscripciones a empresas asociadas como Disney y Hulu.

Eso sí, cadenas locales de Nextar y Sinclair han decidido no emitir el show, por lo que no ha podido llegar a todas las pantallas estadounidenses. Lo que ha favorecido su viralidad online: en tan solo 2 horas, el discurso de vuelta de Jimmy Kimmel suma 1,5 millones de reproducciones en Youtube.

El monólogo de Jimmy Kimmel se ha extendido hasta la media hora. Cargado de los gags y las bromas habituales sobre por ejemplo Tesla, sus palabras no han estado exentas de mensajes políticos o emoción. Por un lado ha aclarado que el chiste que realizó no iba sobre Charlie Kirk: «No creo que el asesino de Charlie Kirk representara a nadie. Era una persona enferma que creía que la violencia era la solución y no, nunca lo es (…) Nunca fue mi intención culpar a ningún grupo específico de las acciones de un individuo claramente desequilibrado. Intentaba justamente lo contrario”.

También tiene clara la importancia de la libertad de expresión: «Nuestro Gobierno no debe poder controlar lo que decimos o no en televisión (…) Mi show no es importante. Lo importante es que vivamos en un país que permita que haya un show como el mío (…) Es importantísimo tener una prensa libre, es de locos que no le estemos prestando más atención».

Kimmel ha agradecido el apoyo de incluso aquellos que no piensan como él y advierte sobre el peligro de que otros shows sean cancelados, como le ocurrió a Stephen Colbert: “El presidente de Estados Unidos fue claro: quería verme a mí, y a los cientos de personas que trabajan aquí, despedidos de nuestros trabajos. Nuestro líder celebrando que sus compatriotas perdieran sus modos de vida porque no puede soportar un chiste. Fue capaz de sacar a Colbert de la CBS, ahora ha puesto sus ojos sobre mí y ahora quiere que la NBC despida a Jimmy Fallon y Seth Meyers y cientos de estadounidenses que trabajan allí y no ganan millones de dólares. Y espero que, si eso sucede, o hay la más mínima insinuación de ello, hagáis diez veces más ruido que esta semana. Tenemos que levantar la voz contra esto. Porque no va a parar”.

Trump ha acudido a las redes sociales para criticar esta vuelta: “¡La ABC le había dicho a la Casa Blanca que el show había sido cancelado! ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al presentar basura 99% a favor de los demócratas. Creo que vamos a poner a examen a ABC con esto. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. (…) ¡Vaya panda de perdedores!”. Esto último es una referencia al acuerdo extrajudicial para evitar que prosperara una demanda de Trump a la cadena.

