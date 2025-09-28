Lola Young aclara que está bien tras desmayarse en directo

Lola Young ha sufrido un desmayo este sábado durante su concierto en el festival All Things Go de Nueva York. Young se encontraba cantando su canción ‘Conceited’ cuando perdió el conocimiento y cayó de espaldas al suelo. Según relata Billboard, Young estuvo inconsciente durante unos 30 o 45 segundos antes de despertar y ser trasladada al backstage por su equipo.

Poco después, Young publicó un stories en Instagram para informar de que se encontraba «bien» y agradecer al público su apoyo.

- Publicidad -

Young había cancelado un concierto la noche anterior en el evento We Can Survive, en Nueva Jersey, de manera «abrupta», por razones de salud mental. Su mánager, Nick Shymansky, citaba un «asunto delicado», e indicaba: «Lola es muy sincera sobre su salud mental y, en ocasiones muy puntuales, mi equipo y yo tenemos que tomar medidas para protegerla. Ella es una persona increíble y siempre se toma muy en serio a sus fans, su carrera y sus conciertos. Solo puedo enviar unas enormes disculpas por los inconvenientes ocasionados”.

Young había aludido a la cancelación de su concierto anterior durante su presentación en All Things Go, poco antes de desfallecer. Declaraba: “Hoy me he despertado y he tomado la decisión de venir aquí. Quería estar, quería actuar, y no quería quedarme atrapada en mi tristeza. A veces la vida puede lanzarte limones y solo tienes que hacer maldita limonada… Realmente aprecio a todos los que estáis aquí esta noche».

- Publicidad -

En 2022, Lola Young reveló que le habían diagnosticado un trastorno esquizoafectivo tres años atrás y que estaba siguiendo un tratamiento con medicación. Young describía episodios de «intensas manías y depresiones inmensas».

Young acaba de publicar su tercer disco, el recomendable ‘I’m Only F*cking Myself‘, que ha entrado en el puesto 3 de álbumes de Reino Unido. Además, la autora de ‘Messy’ es una de las artistas confirmadas en el cartel de Primavera Sound 2026.