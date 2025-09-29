Suben en España Easykid y ‘Golden’

‘Me mareo’ de Kidd Voodoo y JC Reyes mantiene el número 1 en España una semana más, mientras Rels B continúa en el puesto 2 tras haber sido número 1 parte del verano. La novedad para este último es que su colaboración con Alejandro Sanz, ‘No me tires flores‘, llega directa al puesto número 53. Es la entrada más fuerte.

La gran noticia de la semana es que ‘Shiny’ de Easykid, entre el reggaeton y el pop, vuelve a ser la subida más fuerte de la semana en España. Pasa del puesto 18 al 13 y seguirá subiendo en semanas posteriores. Easykid es un cantante chileno de 30 años, colega de Kidd Vooddoo (ambos forman parte de Los 4F), que se dice más influido por el punk de gente como Green Day o Blink 182. Trabaja desde la autoedición.

También hay que destacar la llegada al fin al top 10 en España de ‘Golden‘ de la peli ‘KPop Demon Hunters‘. Sube del puesto 16 al puesto 8, mientras sostiene el número 1 Global en Spotify por 72º día no consecutivo. Sin duda estamos ante la sorpresa de 2025 en el mundo del pop.

Los movimientos destacados de la semana se completan con ‘Revolú’ de Rvfv llegando al puesto 81 y ‘Hasta que me enamoro’ de Maria Becerra, Tini y XRoss, al número 95.





