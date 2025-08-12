HUNTR/X, la banda animada que ya es número 1 del Hot 100

‘Golden’, del grupo HUNTR/X, conocido por la película de Netflix ‘KPop Demon Hunters’, ha alcanzado el número 1 del Billboard Hot 100. Al conseguirlo, ha destronado la canción ‘Ordinary’ de Alex Warren, que había estado en el codiciado puesto durante 9 semanas no consecutivas. Además, como el fenómeno que es, ha roto tres grandísimos récords.

Se trata de la primera vez en la historia que un grupo femenino de K-Pop alcanza el primer puesto del Hot 100, aunque parezca mentira. El primer grupo en conseguirlo fue BTS en 2020, al llegar a la cima con ‘Dynamite’. La curiosidad es que HUNTR/X ni siquiera es un grupo real, sino uno creado exclusivamente para la película. Eso sí, con integrantes de carne y hueso.

Esto también hace que HUNTR/X sea el primer grupo de chicas con un número 1 desde Destiny’s Child con ‘Bootylicious’ en 2001. Por último, ‘Golden’ es la segunda canción de una película animada en llegar al número 1 durante esta década. Como no podía ser de otra forma, el tema también ocupa el número 1 del Top 50 Global de Spotify.

El grupo ficticio formado por Rumi (voz cantada de EJAE), Mira (voz cantada de Audrey Nuna) y Zoey (voz de Rei Ami) no ha tenido el mismo éxito en España, donde ocupa el número 45 de la lista de singles. Por otro lado, el disco ‘KPOP DEMON HUNTERS’ sí está asentado en el número 10 de la lista de disco de Promusicae.