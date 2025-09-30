Lola Young cancela su agenda «de un futuro próximo»

Lola Young, actual top 3 de las listas británicas con su notable nuevo álbum, ‘I’m Only F**king Myself‘, ha decidido parar. El pasado sábado sufría un desmayo durante un concierto, tras haber cancelado otro show por razones de salud mental. La cantante aseguró estar bien, pero finalmente no ha sido el caso.

Sin especificar cuándo volverá, la cantante dice que suspende las fechas de un «futuro próximo». Desde el 6 de octubre tenía varios conciertos en Manchester, Birmingham, Liverpool, Edimburgo, Newcastle o Londres, y en noviembre tenía fechas en Norteamérica. Ya en 2026 tenía conciertos en Europa, incluido Primavera Sound.

La cantante ha escrito: «Me voy a tomar un descanso. Me duele decir que tengo que cancelar todo lo que tengo en un futuro próximo. Gracias por todo el amor y el apoyo. Siento decepcionar a quien haya comprado una entrada para verme, me duele más de lo que imagináis. Por supuesto se devolverá el dinero». Y finaliza: «de verdad espero que me deis una segunda oportunidad una vez que tenga tiempo de trabajar en mí misma y poder volver más fuerte».

La artista ha sido siempre muy abierta hablando de salud mental tanto en sus letras como en sus entrevistas. Ya en 2022 reconoció sufrir un trastorno esquizoafectivo que trataba con medicación.