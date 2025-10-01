así te voy a recordar: el mejor indie pop

El próximo 10 de octubre habrá un doble programa de indie pop en Madrid. Se trata del concierto conjunto entre Sanhugus y así te voy a recordar, que tendrá lugar en Maravillas Club. Forma parte del ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou, que como cada mes incluye shows de indie, jazz, soul o rock.
Sanhugus pasa del noise al post-punk de canción a canción, siendo la más popular con que cuenta ‘la hermana de mulder’. En cuanto a «así te voy a recordar», está más centrado en el jangle pop de unos Smiths o los The Cure más pop. Al menos a eso apuntan las dos canciones que tiene subidas a plataformas.
así te voy a recordar es el proyecto de Marcos de López, antes en bandas como Olivia Is a Ghost y Las Hadas. Ambos proyectos llegaron a subir temas a streaming. En Instagram, Marcos ha anunciado que pronto tendrá una nueva composición en solitario en el mercado -el mismo día del concierto-. De momento puedes escuchar ‘culto de noche’ y ‘primera estampida’, que seleccionamos como Canción del Día.
Con una melodía un tanto Triángulo de Amor Bizarro (en concreto ‘Baila sumeria’), pero una sonoridad mucho más pop, la letra habla de la ausencia de alguien. «primera estampida sin ti» debería ser su título, si bien con la negatividad de su letra («no sé qué decirte», «no hay nada que contarnos») contrasta su percusión y optimista melodía.
Para las influencias reconocidas de así te voy a recordar, hay disponible una playlist de Spotify. Allí ha incluido temas como Yo La Tengo, The Pastels, Another Sunny Day o The Field Mice.