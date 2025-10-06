Alemania amenaza con retirarse de Eurovisión si no va Israel

Irlanda, Países Bajos, Islandia, Eslovenia y España han decidido no participar en el festival de Eurovisión si Israel mantiene su candidatura. Alemania, por otro lado, se ha situado directamente en el bando opuesto después de que el canciller alemán Friedrich Merz haya asegurado que su país podría no participar en la competición si se veta a Israel.

El político alemán ha calificado como un «escándalo» la postura de los países que se oponen a la participación de Israel, asegurando que el país que está actualmente cometiendo un genocidio en Gaza «tiene que estar allí». Al ser preguntado por la posibilidad de renuncia si Israel recibe una expulsión, Merz ha señalado que «lo apoyaría».

Las declaraciones se han dado este domingo en la cadena pública ARD, un mes antes de la votación que determinará lo que ocurre en el certamen. De esta manera, y por el momento, habría un país del ‘Big Five’ en cada bando de la decisión. Por otro lado, la KAN de Israel ha puesto en marcha la preselección para elegir a su representante, por lo que confían en estar el próximo mayo en Viena.

