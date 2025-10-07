Judeline y Amaia suman otro top 40 en España

‘Me mareo’ de Kidd Vooddoo y JC Reyes mantiene el número 1 de la lista española de singles una semana más. Es una grata noticia que ‘malibu’ de rusowsky continúe avanzando y tras su Movistar Arena, sube del puesto 10 al puesto 6. Es un nuevo máximo tras un verano ascendente.

La entrada más fuerte de la semana es ‘Ruina’, que llega directa al puesto 9. La colaboración entre Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo suma un top 10 para todos ellos. Quevedo está habituado a ellos, pero Yung Beef, no tanto.

Más sorprendente es la entrada al puesto 37 de ‘Com você’ de Judeline y Amaia. Ambas han tenido sus entradas en listas con y sin colaboraciones. Judeline ha estado en listas con ‘zarcillos de plata’ y su tema con Duki. Y Amaia con ‘Tengo un pensamiento’ o su colaboración con Carolina Durante. Pero no esperábamos que un tema de inspiración bossa nova y exento de intenciones comerciales, funcionara tan bien.

Arde Bogotá, que ya llevan un par de años arrasando, dan un nuevo salto de popularidad. El single ‘Salvación’ pasa del puesto 96 al 44 siendo la subida más fuerte de la semana. Además, ya era doble platino.

Rauw Alejandro tiene un nuevo disco y sitúa nuevas canciones en la parte baja del top 100. ‘Contrabando’ con Wisin y Ñengo Flow llega al número 54 y ‘Besito en la frente’ al número 95. ‘Santa’, que se ha incluido en este álbum, vuelve al puesto 60 tras haber sido número 1 en su momento.

La última entrada que nos ocupa es ‘Canción para regresar’ de Sebastián Yatra, Gente de Zona, Lucho RK y Belinda, en el puesto 97.









