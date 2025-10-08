Ralphie Choo anuncia Movistar Arena y Sant Jordi Club en 2026

Ralphie Choo acaba de anunciar sus primeros conciertos tanto en el Movistar Arena como en el Sant Jordi Club, ambos para principios de 2026. El 20 de febrero será su debut en el recinto madrileño. Un mes después, el 27 de marzo, actuará en Barcelona. Las entradas ya están disponibles para ambas fechas.

Juan Casado Fisac ya probó el escenario del Movistar Arena durante el reciente concierto de rusowsky, su compañero de sello, con el que colaboró este año en la romántica ‘BBY ROMEO’. En el caso de Ralphie, el Movistar Arena no presentará su capacidad completa, pero sí una parte considerable de las gradas.

- Publicidad -

El artista madrileño es una de las figuras más innovadoras de la escena nacional y ya ha anunciado que estos shows servirán como presentación de su próximo disco, aún sin nombre. De momento, del sucesor de ‘SUPERNOVA’ solo conocemos un sencillo, la extravagante ‘PIRRI’.