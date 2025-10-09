La gira de Oasis no terminará en 2025, según Liam Gallagher

Era un secreto a voces, pero durante las últimas semanas Liam Gallagher lo ha hecho todavía más claro tanto en sus redes sociales como encima del escenario. Lo más probable es que la gira de Oasis continúe en 2026.

La primera señal ocurrió en su último concierto en Wembley. Al terminar, de la emoción se le escapó que tendríamos noticias de Oasis en 2026: «‘Champagne Supernova’, os vemos el año que viene», soltó, despertando los gritos de los fanáticos.

- Publicidad -

Hoy mismo, mientras respondía a un tweet que preguntaba por qué la canción ‘The Hindu Times’ no estaba en el setlist, Liam declaró que ni siquiera habían llegado al «descanso» de lo que tienen preparado: «Es una gira de dos partes», publicó abiertamente. No está claro si esto se refiere a una gira al uso o a conciertos especiales. Knebworth es una fecha muy comentada entre los fans de la banda.

Por último, la semana pasada Chris Evans, presentador de The Breakfast Show, también prometió a los fans de la banda que tendríamos «grandes noticias para 2026». Esto hizo que la web de Oasis se cayera completamente, al jurar que la noticia llegaría ese día. Esto no ocurrió. Poco después, Liam compartió un tweet con lo que parecía una fecha misteriosa: «MMXXV11». Fue eliminado al poco tiempo. Parece que todavía tenemos Oasis para rato.

Chill Winston it’s not even HALF TIME yet it’s a tour of 2 half’s — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 9, 2025