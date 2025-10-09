The Weeknd suma fecha en Barcelona por «alta demanda»

Debido a la altísima demanda, The Weeknd también visitará Barcelona en su gira europea. En un principio, esta iba a terminar en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con tres conciertos consecutivos los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026. Finalmente, la superestrella canadiense también estará en el gran estadio de Barcelona el próximo 1 de septiembre de 2026. La gira se cerrará después en Lisboa.
La preventas de esta nueva fecha del tour será en Live Nation – S.SMUSIC el 14 de octubre a las 12h, y en Live Nation el 16 de octubre a las 12h. Las entradas de manera general salen a la venta el 17 de octubre a las 12h en Live Nation.
En un nuevo comunicado se explica que la grandísima demanda del público es lo que ha provocado que el autor de ‘After Hours’, ‘Dawn Fm’ y ‘Hurry Up Tomorrow’ sume más fechas en Europa, que podéis ver bajo estas líneas.
Por otro lado, Playboi Carti seguirá acompañando al cantante durante todas sus fechas en Europa y Reino Unido, mientras que Anitta se encargará de telonear los conciertos anunciados en México y Brasil.
Lun 20 de abril – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
Mar 21 de abril – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
Mié 22 de abril – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
Dom 26 de abril – Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos
Jue 30 de abril – São Paulo, Brasil – Estadio MorumBIS
Vie 1 de mayo – São Paulo, Brasil – Estadio MorumBIS
Jue 11 de junio – Mánchester, Reino Unido – Etihad Stadium (NUEVA FECHA)
Vie 19 de junio – Copenhague, Dinamarca – Parken (NUEVA FECHA)
Jue 25 de junio – Múnich, Alemania – Allianz Arena (NUEVA FECHA)
Vie 3 de julio – Lille, Francia – Stade Pierre Mauroy (NUEVA FECHA)
Mié 8 de julio – París, Francia – Stade de France (NUEVA FECHA)
Vie 10 de julio – París, Francia – Stade de France
Sáb 11 de julio – París, Francia – Stade de France
Dom 12 de julio – París, Francia – Stade de France
Jue 16 de julio – Ámsterdam, Países Bajos – Johan Cruijff ArenA
Vie 17 de julio – Ámsterdam, Países Bajos – Johan Cruijff ArenA
Sáb 18 de julio – Ámsterdam, Países Bajos – Johan Cruijff ArenA
Mar 21 de julio – Niza, Francia – Allianz Riviera
Mié 22 de julio – Niza, Francia – Allianz Riviera
Vie 24 de julio – Milán, Italia – Estadio San Siro
Sáb 25 de julio – Milán, Italia – Estadio San Siro
Dom 26 de julio – Milán, Italia – Estadio San Siro
Jue 30 de julio – Fráncfort, Alemania – Deutsche Bank Park
Vie 31 de julio – Fráncfort, Alemania – Deutsche Bank Park
Sáb 1 de agosto – Fráncfort, Alemania – Deutsche Bank Park
Mar 4 de agosto – Varsovia, Polonia – PGE Narodowy
Mié 5 de agosto – Varsovia, Polonia – PGE Narodowy
Sáb 8 de agosto – Estocolmo, Suecia – Strawberry Arena
Dom 9 de agosto – Estocolmo, Suecia – Strawberry Arena
Lun 10 de agosto – Estocolmo, Suecia – Strawberry Arena
Vie 14 de agosto – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium
Sáb 15 de agosto – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium
Dom 16 de agosto – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium
Mar 18 de agosto – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium
Mié 19 de agosto – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium
Sáb 22 de agosto – Dublín, Irlanda – Croke Park
Dom 23 de agosto – Dublín, Irlanda – Croke Park
Vie 28 de agosto – Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
Sáb 29 de agosto – Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
Dom 30 de agosto – Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
Mar 1 de septiembre – Barcelona, España – Estadi Olímpic Lluís Companys (NUEVA FECHA)
Sáb 5 de septiembre – Lisboa, Portugal – Estadio do Restelo (NUEVA FECHA)