Gwen Stefani, a Las Vegas con No Doubt… y con Dua Lipa en LA

No Doubt ha anunciado que dará una serie de conciertos fijos -vale, lo llamamos «residencia»- en el Sphere de Las Vegas, aquel espectacular recinto inaugurado por U2 hace dos temporadas. Por supuesto, el regreso de No Doubt a los escenarios se producirá con Gwen Stefani al frente. En 2024, No Doubt ofreció su primer concierto en 19 años en el festival Coachella.

Como informa Billboard, No Doubt dará seis conciertos en el Sphere entre mayo y junio de 2026. Gwen es la primera frontwoman que toca en este recinto (recientemente se había rumoreado que Taylor Swift planeaba una residencia en el Sphere, pero esta información ha sido desmentida).

La noticia del regreso de No Doubt coincide con el 30º aniversario de ‘Tragic Kingdom’, su tercer álbum, que se lanzó tal día como hoy en 1995. Es el disco que contenía la eterna ‘Don’t Speak’.

Recientemente, Stefani ha recuperado ‘Don’t Speak’ en directo. Ha sido en el concierto que Dua Lipa acaba de ofrecer en Los Ángeles, dentro de la gira de ‘Radical Optimism‘. Casi, casi parece que el lanzamiento de ‘Bouquet‘ jamás sucedió…