¿El fin definitivo de MTV Europe, premios incluidos?

Los VMA’s de MTV nos dejaron hace poco una buena ristra de momentos icónicos. En la ceremonia del canal actuaron Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Mariah Carey, Tate McRae, Doja Cat… un montón de artistas de primera fila. Pero todo apunta a que, por el contrario, los premios MTV Europe han llegado a su fin definitivo.

Los MTV Europe suelen celebrarse en los primeros días de noviembre. Así ha sido todos los años entre 1994 y el año 2024, a excepción de la ceremonia de 2023, cuando se cancelaron los premios por la guerra en Gaza.

Sin embargo, ya en febrero de 2025 y tras la edición normal del año pasado, se comunicó que la ceremonia MTV Europe estaba entre las cosas que iban a paralizarse, debido a la fusión de Paramount con Skydance, lo que se iba a traducir en recortes y despidos. Así lo informaba hace unos meses The Hollywood Reporter y desde entonces nada más se supo. Nadie informa sobre si los premios volverán en 2026 o se han marchado para siempre.

Aunque en los últimos años se mimetizaron con los premios estadounidenses, los premios MTV Europe dieron grandes momentos a una audiencia más alternativa en sus inicios. Los primeros destinatarios del premio a Mejor Canción fueron Youssou N’Dour y Neneh Cherry por ‘7 Seconds’ (¡Bravo!), Cranberries por ‘Zombie’ y Oasis por ‘Wonderwall’.

Este fin de semana, BBC ha publicado que van a cerrar 5 de los canales vinculados a MTV Europe a través de la filial británica. Según la BBC, las cadenas que van a cerrar sus servicios en Reino Unido son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD. Dejarían de operar el 31 de diciembre, aunque la cadena no está confirmando ni desmintiendo nada. La prensa estadounidense empieza a preguntarse si la MTV americana no será la próxima en caer, apuntando al final de una era.

En España, los canales musicales de MTV siguen de momento disponibles en los operadores Movistar Plus+ y Orange TV. Este verano abandonaron la plataforma de Vodafone.