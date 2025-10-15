Peaches vuelve: el mundo necesita lubricante

En un mundo en el que el electroclash no termina de desaparecer (The Dare, Svsto), vuelve su versión más punki. Peaches saca un nuevo tema en anuncio de una nueva gira, al menos de momento sin parada en España, y un nuevo álbum. Será su primer disco después de una década, pues ‘Rub’ data de 2015.

El nuevo trabajo de Peaches se llama ‘No Lube So Rude’, saldrá en una fecha por determinar de 2026 y viene precedido de un single de 2 minutos titulado ‘Not In Your Mouth None of Your Business’. Lleva la marca de la casa. La temática vuelve a ser de corte «queer» y el título del álbum es una referencia al lubricante.

Dice la artista: «Cuando el mundo es fricción, el lubricante no es un lujo. Es una necesidad. Es la manera de convertir esa fricción en placer, en poder, en orgullo. Quiero que la gente entienda que aún puede tener voz, sin importar quién sea o lo que el mundo diga de ella. Ahora más que nunca, que hay tantas fuerzas que solo quieren que te rindas y te calles, si este álbum puede ayudarte a resistir eso, para eso está». El vídeo de ‘Not In Your Mouth None of Your Business’ se dedica a la comunidad «trans y queer».

En cuanto a la gira por Norteamérica, que tendrá lugar en febrero y marzo, será con Model/Actriz y Cortisa Star.

