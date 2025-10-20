Eric Clapton vuelve a España tras 22 años de espera

Tras más de 20 años de espera, Eric Clapton ha anunciado durante este fin de semana su regreso a los escenarios españoles. Serán dos shows únicos en nuestro país: el próximo 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas salen a la venta este miércoles 22 de octubre a las 10.00 de la mañana en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Sin embargo, hay una preventa desde hoy mismo lunes 20 de octubre a las 10.00 de la mañana en Live Nation – S.SMUSIC. La preventa de Live Nation empieza hoy a las 12 de la mañana. Las entradas se podrán comprar desde 45 € más gastos en adelante.

El País recuerda que la última vez que Eric Clapton tocó en España fue en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en marzo del 2004, cuando tenía 59 años. Habrán pasado más de 22 años, por tanto, el mayo que viene.

El último álbum de estudio de Eric Clapton hasta ahora se llamó ‘Meanwhile’ y se publicó el año pasado. Presentó 9 singles de adelanto de las 14 piezas que incluía. No obstante, su concierto reciente en Nueva York ha sido generoso en versiones de Cream, más «covers» y clásicos como ‘Tears in Heaven’.

