Belly cantará más canciones de Dorian después de esto

Recuperando el sentido clásico de lo que solía ser la campaña de un álbum, Dorian han publicado este mes un nuevo single extraído de ‘Futuros imposibles‘. Estamos hablando del disco que sacaron a finales del año pasado. La elegida es ‘Por ti’, sobre la que hablamos con Marc en este videopodcast (minuto 64).

En aquel podcast prometimos que si había vídeo del tema sería «Canción del Día» en JENESAISPOP et voilà. Marc afirma que llevaban tiempo intentando convencer a Belly de cantar un tema de Dorian sola -habla de «dos intentos»- y reconoce este tema como un «momentazo» de sus últimos directos.

‘Por ti’ es la primera canción que canta Belly en la carrera de Dorian, y es la que mejor encapsula su ruptura sentimental -no profesional- con el co-líder de la formación, Marc Gili. Es obvio que es por tanto una de las composiciones con más encanto de ‘Futuros imposibles’ y una de las favoritas del público al margen de los streams.

Como otras grandes grabaciones de Dorian se nutre de beats italo, por supuesto del tecno-pop de los años 80, y un poquito de la banda sonora de ‘Drive’. O quizá esté sugestionado yo por el videoclip recién estrenado en el que Marc Gili aparece conduciendo un automóvil un tanto improbable. La pieza se grabó en el extrarradio de Barcelona y es obra del joven realizador Marcel Sesplugues y del estudio artístico especialista en arte digital Desilence, fundado por Tatiana Halbach y Søren Christensen.

Dorian cerrarán la primera parte de la gira de presentación de ‘Futuros imposibles’ en Latinoamérica: Ciudad de México (13 de noviembre), Lima (20 de noviembre), Buenos Aires (22 de noviembre), Valladolid (29 de noviembre) y Córdoba (Argentina) (14 de febrero).



Podcast con Marc de Dorian y dani dicostas

:

