10 fotos que: Los Javis con Glenn Close, Rosalía con Patti Smith…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Los Javis con Glenn Close

Los Javis han sorprendido al mundo anunciando que la legendaria actriz estadounidense Glenn Close formará parte del reparto de ‘La bola negra‘, su próxima serie, que también cuenta con la participación de Penélope Cruz y Guitarricadelafuente. A la llegada de Close a España, Calvo, Ambrossi y Close han posado juntos en esta simpática e improbable instantánea.

Rosalía con Patti Smith

Otro breve encuentro para la historia es el de Rosalía y Patti Smith. La autora de ‘Horses’ (1975), una de las heroínas de Rosalía, ha actuado recientemente en el Teatro Real de Madrid, precisamente para celebrar el 50 aniversario de aquel mítico álbum, y Vila Tobella no ha dejado pasar la oportunidad de conocerla. Sobre Rosalía, Smith ha dicho que tiene una «presencia radiante» y que es «cálida, fuerte y solidaria».

Dua Lipa y Cardi B celebran la PreP

Recientemente ha tenido lugar en Los Ángeles un evento que ha celebrado el primer Día de la PreP, designado el 10 de octubre. El evento es idea de Tristan Schukraft, director de la plataforma de telemedicina MISTR, y ha contado con la actuación musical de nada menos que Dua Lipa. Entre las personas que han acudido a la gala se encuentra Cardi B, quien ha posado junto a Dua, contenta, en esta foto.

Katy Perry con un fan

Semanas antes de anunciar su relación con Justin Trudeau, Katy Perry protagonizó este tierno momento al encontrarse con un fan en Argentina. El fan, Nico Barcia, sigue a Perry desde los 12 años y le enseñó una imagen que ambos se tomaron hace tiempo. Supuestamente, Perry lo reconoce y, sobre todo, advierte al novio del chico que le trate bien: «Yo le conocí primero».

El «drama» de Mariah Carey

Mariah Carey ha querido promocionar su nuevo disco, ‘Here for It All‘, lanzando un gracioso vídeo para redes para uno de los cortes que no han sido single, ‘In Your Feelings’. En el clip, Carey se enfada con uno de sus maquilladores (en inglés «in your feelings» quiere decir estar sensible), pero todo resulta ser de bromi.

Dua Lipa con Olivia, St. Vincent, Lucy Dacus y Mustafa

Hablando de Dua Lipa, la cantante británica ha seguido presentando su gira ‘Radical Optimism’ por el mundo. Recientemente, ha protagonizado este gran encuentro con Olivia Rodrigo, St. Vincent, Lucy Dacus y Mustafa en Los Ángeles.

Springsteen con «Springsteen»

La película ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ puede verse en cines desde el 24 de octubre. La rueda promocional está en marcha y el protagonista de la película, Jeremy White Allen, está apareciendo en todos lados, incluido el Hot Wings. Durante una reciente visita a Spotify, el encuentro de White Allen con el Springsteen verdadero se hizo realidad.

Jeremy Allen White and Bruce Springsteen at Spotify London HQ. pic.twitter.com/W1PtEuX6Kh — Pop Crave (@PopCrave) October 15, 2025

Pedro Pascal: No Kings, Only Queens

Recientemente han tenido lugar en Estados Unidos una serie de manifestaciones masivas contra las políticas autoritarias de Donald Trump. El lema de estas protestas, No Kings, reivindica que Trump no es ningún monarca, sino que se debe al pueblo. En Los Ángeles, el actor Pedro Pascal ha aprovechado para defender al colectivo LGBTQ+ -su hermana es trans- posando con una imagen de Divine que rezaba: No Kings, Only Queens. Más como Pascal, por favor.

Pedro Pascal was spotted at the ‘No Kings’ protest in Los Angeles. pic.twitter.com/75qvP1RwY1 — Pop Crave (@PopCrave) October 20, 2025

Lorde y Charli xcx se reúnen en Los Ángeles

Lorde sigue de gira con su ‘Ultrasound World Tour’ y su paso por Los Ángeles ha contado con la aparición sorpresa de Charli xcx. Ambas han interpretado en directo el histórico remix de ‘Girl, so confusing‘, como no podía ser de otra manera. En los comments, Charli no puede ser más ‘brat’ afirmando: «Estoy obsesionada con nosotras». ¡Y nosotros!

Justin Bieber se afeita

El mundo suplicaba por que Justin Bieber se arreglara un poquito. Finalmente, Bieber se ha afeitado la barba, y ha aparecido de esta guisa junto a su pareja, Hayley Bieber, y junto a Kendall Jener, en un concierto de Dijon en Los Ángeles. Para quien no le conozca, Dijon es uno de los productores de su último disco, ‘Swag‘, y de su segunda parte, ‘Swag II‘, y este año ha lanzado el magnífico ‘Baby‘.