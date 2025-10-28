Rosalía lleva a Björk y a Tumor al top 1 en Spotify y Apple España

Rosalía lanzó el single de presentación de ‘Lux’ este lunes a las 17.00 horas. Pese a que por tanto tan solo computó un tercio o un cuarto de las horas del día, ‘Berghain’ ha logrado situarse como la canción más escuchada de nuestro país.

En Spotify España, el tema de Rosalía con Björk e Yves Tumor lidera con 523.862 streams conseguidos a partir de las 17.00 horas. En el puesto 2 queda ‘Superestrella’ de Aitana con 332.070. Desde última hora de ayer, ‘Berghain’ lidera también la tabla de Apple Music España, puesto que mantiene aún el martes a última hora. ¿Hasta cuándo? Será curioso averiguarlo.

Si alguien espera algún tipo de repercusión internacional para un tema en alemán, español e inglés, de corte lírico, el tema ha logrado colarse en el 83 del Global de Spotify, destacando su buen funcionamiento en Portugal (23), Suiza (44), Brasil (72), Chile (118) o Argentina (119).

En cuanto a Apple Music, destaca el apoyo a ‘Berghain’ en Brasil (2), Portugal (3), Argentina (4) y muchos otros países latinos. También en Islandia por razones evidentes (11), Holanda (27), Suecia (30), Italia (41), Noruega (164), Irlanda (165) o Dinamarca (188).

Si te estás preguntando qué tipo de playlists en Spotify están apoyando este tema, Éxitos España se ha lanzado a la piscina tan pronto como ya, y también una playlist llamada ETHEREAL que tiene 1,6 millones de followers. LOREM y otras playlists de novedades latinas y en español suceden.

