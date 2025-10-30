RÜFÜS DU SOL anuncia 2 fechas en España

RÜFÜS DU SOL, el trío australiano de música electrónica, ha anunciado su nueva gira europea, que pasará por España durante la primavera de 2026.

La primera cita será el 24 de abril de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, mientras que el grupo se presentará dos días después, el 26 de abril de 2026, en el Movistar Arena de Madrid. SG Lewis participará como telonero en todas las fechas.

En cuanto a las entradas, la preventa exclusiva de Live Nation – S.SMUSIC comenzará el martes 4 de noviembre a las 10:00 horas, mientras que la preventa general de Live Nation se abrirá el miércoles 5 de noviembre a la misma hora.

Para quienes no logren acceder a las preventas, las entradas estarán disponibles al público general a partir del jueves 6 de noviembre a las 10:00 horas, a través de los puntos de venta habituales. Los precios partirán desde 60,50 euros.

Además de Bacelona y Madrid, la gira de RÜFÜS DU SOL incluirá dos fechas en The O2 de Londres -su concierto principal más grande en el Reino Unido hasta la fecha-, el Ziggo Dome en Ámsterdam, el Adidas Arena en París y otras citas en Zúrich, Berlín y Bruselas.

