Adiós a Lô Borges, leyenda de la música brasileña

Lô Borges, icono de la música brasileña, ha fallecido a los 73 años. Según ha informado el medio portugués Folha de S.Paulo, el músico había sido hospitalizado por una infección relacionada con el consumo de drogas, y tras “luchar valientemente durante 17 días”, murió el domingo.

Borges será recordado sobre todo por ‘Clube da Esquina‘ (1972), su álbum junto a Milton Nascimento, uno de los hitos de la música popular brasileña. Aquel álbum doble se titulaba con el nombre del colectivo que Borges había fundado de joven, originado en Minas Gerais y que mezclaba la MPB (música popular brasileña) con rock, jazz, psicodelia y pop.

- Publicidad -

Ese mismo año, Borges lanzó su primer disco en solitario, homónimo, que fue apodado “disco do tênis” por su icónica portada con zapatillas. Entonces Borges, que nació en 1952, tenía 19 o 20 años. Borges había venido al mundo en el seno de una familia muy musical, y era el sexto de once hermanos.

Borges fue una de las figuras más influyentes de la música brasileña durante décadas, y también a nivel internacional, inspirando a artistas anglosajones como Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, quien citó ‘Aos Barões’ como una de las influencias de ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘, el álbum de Arctic Monkeys de 2018.

