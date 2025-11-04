OT Gala 7: El pajarito que canta es Björk

Operación Triunfo ha decidido cambiar de dinámica en la gala 7. Quizá porque quedan menos concursantes y hay que rellenar minutos de emisión, las valoraciones del jurado han sido más largas; las nominadas -María Cruz y Cristina- han concedido una pequeña entrevista, durante la cual Cruz ha cumplido años, y el programa ha decidido emitir la entrada de los concursantes a la Academia después del concurso, la cual continúa mientras escribo esta frase, por alguna razón.
La gala 7 ha sido la de la expulsión de Laura Muñoz, quien ha competido contra Olivia ofreciendo una anticuadilla interpretación de Whitney Houston. Por su parte, Olivia no ha podido elegir mejor canción: ‘Superestrella’ de Aitana es actual, tanto que este mismo lunes ha subido al número 1 de Spotify España.
‘Superestrella’ competía en Spotify contra ‘Berghain’, de Rosalía, Björk e Yves Tumor, que ha ascendido al número 1 oficial de singles en España. Los concursantes de Operación Triunfo han podido ver el videoclip de ‘Berghain’ desde la Academia, y sus caras han exhibido una mezcla de asombro y desconcierto. Aunque el mejor momento se ha producido cuando Noemí Galera les ha informado de que “el pajarillo que canta es Björk”. Por fin dejaremos de asociar a Björk con aquella parodia de ‘La Hora Chanante‘… (mentira, eso no ocurrirá jamás).
No tengo claro que los concursantes de Operación Triunfo 2025 supieran quién era Björk antes de ‘Berghain’. Han tenido suerte de no leer cierto titular de 20 Minutos que ha circulado por Instagram estos días. Crespo, que ha ofrecido una no muy convincente interpretación de ‘Don’t Look Back in Anger junto a una más convincente Téyou, por ejemplo, confesaba que no conocía este clásico de Oasis. El pajarito que canta, también es Oasis.
María Cruz y Cristina, nominadas
La gala 7 ha estado marcada por el drama de la nominación. Salvado Guille Toledano por el profesorado -quien ha hecho una actuación vocalmente impecable pero nada retadora-, la favorita Claudia Arenas -la única que ha dado su voto a Cristina- se ha comido el marrón de desempatar los votos de Tinho y María Cruz. Claudia, que lloraba tanto que se le cortaba la respiración, parecía desconocer la mecánica del concurso y en qué programa ha decidido participar.
Tinho, finalmente salvado, ha sido propuesto para nominación porque su expresión corporal interpretando ‘Let’s Dance’ de David Bowie ha sido muy mejorable, aunque vocalmente le ha hecho justicia a la canción.
Claudia, por cierto, era nominada directa por su floja interpretación de ‘End of the World’ de Miley Cyrus, pero la elección como favorita la ha salvado. Tampoco ha sido la mejor noche de Cristina, su compañera de canción, aunque ambas han bordado las notas sostenidas. La nominación de María Cruz era esperada también, ya que no ha logrado equilibrar baile y voz en ‘La Reina’ de Lola Indigo.
Si el jurado ha afirmado desear, en la gala 7, algún tipo de “salto de nivel” real por parte de los concursantes -el que, por ejemplo, esperan de Lucía Casani-, ninguno lo ha dado esta noche… excepto Guillo Rist, que ha vuelto a ofrecer la mejor actuación de la gala, hasta el punto de que Abraham Mateo se ha puesto de pie para aplaudirle durante su valoración. Con ‘Catarata’ de Bajocero X, Rist ha mostrado exactamente la propuesta que le puede definir como artista.