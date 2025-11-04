Renée Rapp y Ezra Collective, a Cruïlla 2026

Cruïlla sigue confirmando nombres para su próxima edición y hoy añade dos interesantes incorporaciones. Por un lado, Renée Rapp, actual ídolo juvenil, visitará Barcelona por primera vez para presentar su segundo disco, el recomendable ‘Bite Me‘ (2025). Es un trabajo que ha alcanzado el número 1 de discos en Reino Unido gracias principalmente a las ventas físicas.

Por otro, Cruïlla ofrecerá una gran oportunidad de presenciar en directo a Ezra Collective, una de las bandas más destacadas de la escena jazz-fusión contemporánea, y ganadora del prestigioso Mercury Prize en 2023 por su álbum ‘Where I’m Meant to Be.

El festival ya había revelado los nombres de los primeros artistas la semana pasada, entre ellos los cabezas de cartel Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club y Bomba Estéreo.

Cruïlla contará además, como se desveló hace días, con Polo & Pan, Yami Safdie, Mishima, Mind Enterprises, Sampa The Great, Son Rompe Pera, Chico Blanco y Dan Peralbo i el Comboi.

La próxima edición de Cruïlla se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026, como siempre en el Parc del Fòrum de Barcelona. Los abonos y entradas de día están disponibles en la web del festival.



