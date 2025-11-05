Guitarricadelafuente cerrará etapa con otro Movistar Arena

Guitarricadelafuente tendrá su ‘closing chapter’ particular. El autor de ‘Spanish Leather’ despedirá esta era con un último concierto en el Movistar Arena que tendrá lugar el 2 de octubre de 2026. Después de recorrerse Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, la gira de su último disco terminará en Madrid.

De esta forma, Álvaro Lafuente repetirá la fantasía sexual que llevó a cabo el mes pasado en el mismo recinto y que incluía, entre otras cosas, una piscina de barro y mucho, mucho sudor. Por otro lado, su segunda vuelta en el recinto madrileño presentará un show «especial» y una «producción elevada».

- Publicidad -

Las entradas para la despedida de ‘Spanish Leather’ estarán a la venta desde hoy 5 de noviembre a las 12h en Fever.