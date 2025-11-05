Amor Líquido, Deafheaven, Maruja… se suman a Canela Party

Canela Party ha anunciado otra tanda de confirmaciones para su edición de 2026, que tendrá lugar en Torremolinos del 27 al 29 de agosto. Al denominado «pitote del verano» se suman 10 bandas más: Amor Líquido, Deafheaven, High Vis, La Paloma, Mala Gestión, Man/Woman/Chainsaw, Mannequin Pussy, Maruja, Me and the Bees y Skegss.
Los nuevos nombres del cartel, que incluyen art punk, pop, rock, garage y metal, se unen a los anteriormente confirmados: Ángeles Toledano, Carolina Durante, Getdown Services, joseluis, Karen Dió, Las Petunias, Rufus T. Firefly y Wavves.
Con este anuncio, Canela Party ha presentado una oferta de abonos para parejas, con abonos a 95€ más gastos, y grupos de cuatro personas, con abonos a 90 euros. Como es normal en estos casos, estas ofertas son limitadas y suelen agotarse con rapidez.