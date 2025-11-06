¿Radiohead va a cambiar todo el setlist en cada fecha?

Radiohead ha comenzado su primera gira en 7 años en Madrid, por lo que todo el mundo musical tiene puesto los ojos en la capital española. Una de las grandes incógnitas de esta tanda de conciertos era el setlist. Sabíamos que la banda de Thom Yorke tenía tantas canciones en su repertorio que habían preparado alrededor de 65 temas para tocar en directo. No sabíamos que cada concierto sería una experiencia completamente diferente.

De momento, Radiohead solo han dado la mitad de los conciertos programados en Madrid, el 4 y el 5 de noviembre. El primer día las sorpresas incluyeron algunas de las canciones más queridas de la banda, como ‘Karma Police’, ‘No Surprises’ o ‘The National Anthem’. Ninguna de estas canciones sonó ayer.

En su lugar, las mencionadas de ‘OK Computer’ fueron sustituidas por ‘Exit Music (For A Film)’ y ‘Airbag’. Según lo que estaba escrito en el setlist, también iban a tocar ‘Climbing Up the Walls’, pero fue cambiada por ‘Myxomatosis’.

En general, el concierto se centró en ‘In Rainbows’ y ‘The Bends’, pero con matices. Del segundo LP sí tocaron ‘Planet Telex’ por primera vez desde 2017 y ‘(Nice Dream)’ por primera vez desde 2009. También incluyeron ‘The Bends’ y ‘Street Spirit (Fade Out)’, que no habían sonado el día anterior. Sin embargo, ni rastro de ‘Fake Plastic Trees’, la cual sí interpretaron el día 4.

Los amantes de ‘In Rainbows’, por otro lado, seguro gozaron con las inclusiones de ‘All I Need’, ‘Nude’, ‘Reckoner’ y ‘Jigsaw Falling Into Place’, que sonó por primera vez en 16 años. Por otro lado, canciones como ‘Everything in Its Right Place’ o ‘Let Down’ simplemente cambiaron radicalmente de sitio en el setlist. Esta última abrió el primer concierto y sirvió de comienzo del fin en el segundo, al ser la primera del bis.

¿Tendremos setlists radicalmente diferentes durante toda esta gira? ¿Se relajarán a medida que se completen las fechas? De momento, en Madrid todavía tienen que tocar los días 7 y 8 de noviembre. Lo que está claro es que si Radiohead quisiesen cambiar las 25 canciones del setlist en cada concierto, podrían. También es verdad que a muchos les quitaría el sueño por las noches.

