Rosalía lleva 12 temas al top 50 Global de Spotify

Rosalía coloca hasta 12 pistas de ‘LUX‘ en la tabla global de Spotify. ‘La Perla‘ con Yahritza y su Esencia obtiene la mayor posición y entra en el número 5. Después, ‘Berghain‘ sube al 7 y ‘Reliquia‘ abre en el 10 por delante de la pista 1. El resto de posiciones globales de ‘LUX’ quedan de la siguiente manera:
5.- La Perla
7.- Berghain
10.- Reliquia
11.- Sexo, Violencia y Llantas
14.- Divinize
20.- Porcelana
23.- Mio Cristo Piange Diamanti
26.- Dios es un Stalker
27.- De Madrugá
31.- Mundo Nuevo
36.- La Yugular
42.- La Rumba del Perdón
En cuanto a países específicos, en el país vecino, Portugal, ‘Memória’ debuta en el puesto 2 de Spotify, y el resto de pistas del disco aparecen dentro de las primeras 20 posiciones. En Italia, «Mio Cristo» abre en el 13.
Las posiciones globales de Apple Music son diferentes. El tema más popular sigue siendo ‘Berghain’, que sube al 26. Después, ‘Reliquia’ debuta en el 39, «Sexo, Violencia y Llantas’ en el 40, ‘La Perla’ en el 50, ‘Divinize’ en el 67, ‘Porcelana’ en el 71 y «Mio Cristo» en el 100.
‘LUX’ en España
En España, Rosalía ocupa los primeros 16 puestos del top 50 de Spotify con las 15 canciones de ‘LUX’. Solo el puesto 7 se le ha escapado: la nueva colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee ha generado más reproducciones que ‘Dios es un Stalker’. A partir de ahí, el resto de debuts en la lista pertenecen a ‘LUX’.
‘La Perla’ entra directo al número 1, ya que ha sido focus track en el día de estreno; ‘Sexo, Violencia y Llantas’ aparece en el 2 debido a que es el tema inicial, y ‘Reliquia’ en el 3 al ser el siguiente corte.
Entre las curiosidades en España, ‘La Rumba del Perdón’ entra por delante de varios temas que aparecen antes en la secuencia del disco, como ‘La Yugular’, y ‘Magnolias’, que es el último corte, abre por delante de ‘Memória’, que es el penúltimo.
Así quedan los debuts de ‘LUX’ en el top 50 de Spotify España:
1.- La Perla
2.- Sexo, Violencia y Llantas
3.- Reliquia
4.- Divinize
5.- Berghain
6.- Porcelana
8.- Dios es un Stalker
9.- Mio Cristo Piange Diamanti
10.- La Rumba del Perdón
11.- De Madrugá
12.- Mundo Nuevo
13.- La Yugular
14.- Sauvignon Blanc
15.- Magnolias
16.- Memória
En el top 50 de Apple Music en España el resultado es similar, salvo que ‘Reliquia’ es el tema que debuta en el número 1:
1.- Reliquia
2.- Sexo, Violencia y Llantas
3.- La Perla
4.- Berghain
5.- Divinize
6.- Porcelana
7.- Mio Cristo Piange Diamanti
8.- De Madrugá
9.- Dios Es Un Stalker
10.- Mundo Nuevo
11.- La Yugular
12.- La Rumba Del Perdón
13.- Sauvignon Blanc
14.- Magnolias
15.- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
16.- Memória