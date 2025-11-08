Rosalía lleva 12 temas al top 50 Global de Spotify

Rosalía coloca hasta 12 pistas de ‘LUX‘ en la tabla global de Spotify. ‘La Perla‘ con Yahritza y su Esencia obtiene la mayor posición y entra en el número 5. Después, ‘Berghain‘ sube al 7 y ‘Reliquia‘ abre en el 10 por delante de la pista 1. El resto de posiciones globales de ‘LUX’ quedan de la siguiente manera:

5.- La Perla

7.- Berghain

10.- Reliquia

11.- Sexo, Violencia y Llantas

14.- Divinize

20.- Porcelana

23.- Mio Cristo Piange Diamanti

26.- Dios es un Stalker

27.- De Madrugá

31.- Mundo Nuevo

36.- La Yugular

42.- La Rumba del Perdón

En cuanto a países específicos, en el país vecino, Portugal, ‘Memória’ debuta en el puesto 2 de Spotify, y el resto de pistas del disco aparecen dentro de las primeras 20 posiciones. En Italia, «Mio Cristo» abre en el 13.

Las posiciones globales de Apple Music son diferentes. El tema más popular sigue siendo ‘Berghain’, que sube al 26. Después, ‘Reliquia’ debuta en el 39, «Sexo, Violencia y Llantas’ en el 40, ‘La Perla’ en el 50, ‘Divinize’ en el 67, ‘Porcelana’ en el 71 y «Mio Cristo» en el 100.

‘LUX’ en España

En España, Rosalía ocupa los primeros 16 puestos del top 50 de Spotify con las 15 canciones de ‘LUX’. Solo el puesto 7 se le ha escapado: la nueva colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee ha generado más reproducciones que ‘Dios es un Stalker’. A partir de ahí, el resto de debuts en la lista pertenecen a ‘LUX’.

‘La Perla’ entra directo al número 1, ya que ha sido focus track en el día de estreno; ‘Sexo, Violencia y Llantas’ aparece en el 2 debido a que es el tema inicial, y ‘Reliquia’ en el 3 al ser el siguiente corte.

Entre las curiosidades en España, ‘La Rumba del Perdón’ entra por delante de varios temas que aparecen antes en la secuencia del disco, como ‘La Yugular’, y ‘Magnolias’, que es el último corte, abre por delante de ‘Memória’, que es el penúltimo.

Así quedan los debuts de ‘LUX’ en el top 50 de Spotify España:

1.- La Perla

2.- Sexo, Violencia y Llantas

3.- Reliquia

4.- Divinize

5.- Berghain

6.- Porcelana

8.- Dios es un Stalker

9.- Mio Cristo Piange Diamanti

10.- La Rumba del Perdón

11.- De Madrugá

12.- Mundo Nuevo

13.- La Yugular

14.- Sauvignon Blanc

15.- Magnolias

16.- Memória

En el top 50 de Apple Music en España el resultado es similar, salvo que ‘Reliquia’ es el tema que debuta en el número 1:

1.- Reliquia

2.- Sexo, Violencia y Llantas

3.- La Perla

4.- Berghain

5.- Divinize

6.- Porcelana

7.- Mio Cristo Piange Diamanti

8.- De Madrugá

9.- Dios Es Un Stalker

10.- Mundo Nuevo

11.- La Yugular

12.- La Rumba Del Perdón

13.- Sauvignon Blanc

14.- Magnolias

15.- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

16.- Memória