Rosalía, «incómoda con el pseudoactivismo de Instagram»

Rosalía es portada hoy de El País Semanal a raíz del lanzamiento de su nuevo álbum, ‘LUX‘, que ya está rompiendo las listas. Vila Tobella comenta a Xavi Sancho su interés por la teología, el concepto místico detrás del disco o el rodaje de ‘Euphoria’.

Las redes sociales salen también a colación, y Sancho dirige elegantemente la conversación hacia la controversia del posicionamiento político de Rosalía. Este verano, la artista fue señalada por el diseñador Miguel Adrover por no haber denunciado en redes la masacre de Israel en Palestina, y Rosalía contestó pidiendo que se señalara, más bien, a los de arriba.

Rosalía, en El País Semanal, añade que su relación con las redes es «ambivalente», que si no se dedicara a la música probablemente no las usaría, y cuestiona el activismo de sofá de las redes sociales, el cual considera «pseudoactivismo».

Sus palabras exactas son: «Hay temas que son tan delicados que no me gustaría elegir las palabras de forma equivocada. No me siento cómoda con el pseudoactivismo de Instagram». Rosalía insiste en que la creación de su disco la ha mantenido alejada de las redes, y argumenta que, durante este proceso de creación, ha preferido no añadir más «ruido».

Vila Tobella indica que se siente más cómoda «haciendo» y no «explicando»: «Yo respeto mucho el activismo, el real», afirma. «Pero si un artista está haciendo un disco no puede estar también haciendo un activismo con sentido y, entonces, soltar un story en redes no sé hasta qué punto es frivolizar. A veces parece que, vale, ya se ha hecho un story, check a nivel de conciencia, me siento cómoda y ya».

Cuando Sancho plantea que una declaración o gesto simbólico de Rosalía en redes «resuena» e influye, la artista reflexiona: «Ya, pero hay tanto ruido… ¿Añadiré algo? ¿Ayudaré a la acción, que es lo importante? O solo terminaré ayudando a que haya más barullo y más caos. Creo que no tengo la respuesta, por mucho que me lo pregunte. Eso sí, intento aprender cómo hacerlo siempre mejor, porque sé que tengo una responsabilidad». Agrega la cantante: «Me duele que el silencio se interprete como una toma de partido. ¿Por qué debe ser todo tan performativo? Un tema tan delicado como lo que está pasando en Palestina… Yo condeno el genocidio, es obvio. Como persona tomo una serie de decisiones en mi vida que públicamente igual no se conocen y no quiero reducirlas a algo performativo, porque mis redes son eso, el artista y la performance. Me sabe mal que al no ponerle palabras de forma performativa a una cuestión tan delicada y compleja como esta se pueda entender que has escogido bando».

A continuación, Rosalía reconoce que la polémica con Adrover le dolió. «Pero aprendo y cada día trato de hacerlo mejor. Me siento mucho más cómoda cuando tengo una conversación de tú a tú con una persona y hablar largo y tendido de algo que hacer un story. Me siento más cómoda, por ejemplo, sacando adelante una fundación. Entiendo que los otros tengan otras maneras de hacerlo, pero igual a la larga…».