Meghan Trainor estrena single rosa y anuncia ‘Toy With Me’

Meghan Trainor estrena hoy un sencillo llamado ‘Still Don’t Care’, como adelanto de su séptimo álbum de estudio. ‘Toy With Me’ llegará el 24 de abril de 2026 a través de Epic Records. Al mismo tiempo, se anuncia una gira que empezará en junio de 2026 y recorrerá más de 30 ciudades estadounidenses, incluyendo paradas en recintos tan populares como el Madison Square Garden en Nueva York y el Kia Forum en Los Ángeles.

La gira contará con la participación especial de Icona Pop y destinará parte de sus beneficios a The Trevor Project, organización dedicada a la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ+.

Lo creas o no, Sony anuncia este álbum como «su trabajo más honesto y valiente hasta la fecha», así como una obra para celebrar «la confianza y la libertad personal» desde un espacio pop. El primer adelanto, con la co-producción y co-autoría de Steve Mac, reincide en la faceta más rosa de la artista.

