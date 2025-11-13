Amaral anuncia fin de gira en Barcelona y Madrid para 2026

Amaral cerrará por todo lo alto la gira de ‘Dolce Vita’ con dos grandes conciertos en 2026. Estos se celebrarán en el Palau Sant Jordi (18 de diciembre de 2026) y en el Movistar Arena (28 de diciembre de 2026). Las entradas saldrán a la venta mañana, viernes 14 de noviembre, a las 14h en la web oficial de Amaral.

Este año, Eva Amaral y Juan Aguirre ya agotaron el Sant Jordi Club y el Movistar Arena, y se proponen hacer un final de gira a la altura de su gran carrera: «Está siendo la gira más intensa y personal de nuestra historia como banda, y también la más ambiciosa por la forma en que lo visual y lo sonoro se unen», han declarado en un comunicado.

A partir del próximo marzo, Amaral volverá al estudio para trabajar en nueva música. Un periodo creativo que solo se verá interrumpido por estos dos grandes conciertos, los cuales no serán los únicos que darán ese año. Solo hay tres fechas de la gira ‘Dolce Vita’ con entradas disponibles, en Donosti, Avilés y A Coruña. Estos dos últimos se celebrarán en febrero de 2026.

Últimas fechas con entradas disponibles:

Donosti | 20 diciembre 2025 | Donostia Arena – Illumbe

Avilés | 7 febrero 2026 | Pabellón La Magdalena

A Coruña | 21 febrero 2026 | Coliseum

Conciertos Fin de Gira:

Barcelona | 18 diciembre 2026 | Palau Sant Jordi

Madrid | 28 diciembre 2026 | Movistar Arena