Algo irrumpe en la canción de amor de regreso de Tobias Jesso Jr

Este año Tobias Jesso Jr ha ganado tantísimo dinero por co-escribir ‘Man I Need‘, el hitazo de Olivia Dean, que le hacíamos retirado otro lustro. Hace ya 6 años que nos preguntamos qué había pasado con su carrera en solitario. Le hacíamos definitivamente retirado como artista en solitario, sobre todo desde que ‘When We Were Young‘, que compuso junto a Adele, se convirtió en una canción incluso más querida que ‘Hello’.
Pero no. Tobias Jesso Jr ha seguido componiendo para sí mismo. Y tan pronto como la semana que viene, por sorpresa, publicará su nuevo disco, ‘Shine’, que grabó durante «6 semanas libres». Llegará 10 años después de ‘Goon‘. Hablará de «su madre, su hijo, una ruptura, su vida actual» y contará con colaboraciones de Danielle Haim, Eli Teplin, Julian Bunetta, Justin Vernon, Rosie Hamilton, Tommy King y «un/a vidente».
El primer avance es prometedor. Tobias opta por un título tan sencillo como lo fue en su momento ‘Without You’. Esta vez el tema, nuestra Canción del Día hoy, se llama ‘I Love You’. Una línea de piano tipo Carole King define la composición, mientras el artista canta como poseído por el espíritu de John Lennon.
Pero sorpresa: en el minuto y medio final irrumpen los beats como en aquella rave holandesa de Björk. Solo que en el vídeo vemos que es una batería real, distorsionada hasta lo desagradable, la que interpreta el clímax.
En la letra Tobias busca a su amada, que permanece «escondida en un lugar secreto», «llora con las alas rotas» porque «sabe que volar implica un riesgo y duele caerse». Lo que parece una canción sobre el miedo a amar por el sufrimiento que conlleva, adquiere nuevas interpretaciones gracias a la producción. Porque él también tiene manos amigas: co-escribe Rosie Hamilton y co-produce Shawn Everett.
Shine:
01 Waiting Around
02 Black Magic
03 Bridges
04 Green Eyes
05 Everything May Soon Be Gone
06 Rain
07 I Love You
08 Lullaby