Pálida Tez, entre La Buena Vida y el shoegaze

Pálida Tez son un joven grupo de Albacete formado por María Virosta (voz y guitarra), Samuel Cuevas (guitarra y voz), Manuel Castaño (batería) y Elena Perales (bajo). Están fascinados por las sonoridades del pop alternativo de los 90. Su primer EP, ‘Viaje a la habitación del fondo de la casa’, salió en 2023.

Recientemente han publicado un disco con El Genio Equivocado, ‘Un extraño estado de ánimo’, producido por Carlos Hernández Nombela. Pero antes adelantaron el disco con ‘Último partido’, nuestra Canción del Día hoy.

Ahora que por fin parece que ha llegado el frío, es un buen momento para recuperar una canción que es pura nostalgia. Una guitarra inicial à la Nick Drake da paso a la voz de María, que recuerda a la de Irantzu Valencia, conjuntada por la de Samuel. Lo que puede parecer una letra un poco arty de entrada enseguida remite al costumbrismo: “vamos a beber en la plaza del barrio”. Un canto nostálgico a la preadolescencia perdida, a perder el tiempo en la calle con los amigos.

‘Último partido’ remite a la melancolía de los grupos post-Family como Dar Ful Ful, pero también al shoegaze. Hacia la mitad la canción se anima, sacudiéndose la languidez, que no la añoranza, hasta llegar a la coda final, en que el solo de sintetizador lo-fi alcanza una atmósfera tan especial como emocionante.

