Rosalía brilla con ‘La Perla’ en Jimmy Fallon, quien cita a Los40

Rosalía ha acudido esta noche a Jimmy Fallon, sito en Nueva York, para presentar ‘LUX‘, su cuarto disco, que está conquistando las listas globales y hoy debutará en listas españolas.

La entrevista empieza con Fallon citando titulares de críticas del disco, entre ellas la de Los40, o «los Forty», como dice Fallon. Rosalía, a continuación, explica su proceso creativo, su decisión detrás de cantar en 13 idiomas en el disco («me gusta aprender»), y como hizo con David Broncano en La Revuelta, enseña a Fallon a realizar calentamientos vocales. Para practicar, cantan ‘La Perla’ juntos.

- Publicidad -

Rosalía y Fallon juegan también un juego en el que Jimmy debe adivinar si una frase que Rosalía le dice en español es «seductora, insultante o un sinsentido».

Mientras que Rosalía escogió ‘Reliquia’ para presentar ‘LUX’ en la gala de LOS40 Music Awards, en su visita al programa de Fallon ha optado por interpretar ‘La Perla‘, que se mantiene en el puesto 13 del top global de Spotify. Vila Tobella inicia la actuación subida sobre una torre de colchones similar a la del cuento de ‘La Princesa y el guisante’ (1835) -como indica acertadamente un lector a este medio- y la culmina ya de pie sobre el escenario.

- Publicidad -

La actuación de Rosalía se acompaña con subtítulos con traducción de la letra de ‘La Perla’, la misma adaptación que aparece en el libreto físico del disco.





