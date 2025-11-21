«Antes se radiaban temas de EE.UU., ahora cualquiera puede romperla»

La nueva edición de ALGO CAMBIÓ… está dedicada a jóvenes artistas. Si en otros episodios ya hemos alternado el respeto a las grandes leyendas como Antonio Arias o Ana Curra, junto a artistas más jóvenes como Jimena Amarillo o Dani Dicostas, en esta ocasión hemos querido hablar expresamente de cómo ven el mundo artistas que no han llegado a los 30 años. ¿Se mantienen los mismos prejuicios? ¿Pecamos de paternalistas cuando decimos cosas como «qué mona Amaia» en lugar de «cuánto la admiro?

Entre los artistas que participan tenemos a pablopablo, que ha publicado uno de los mejores discos nacionales de 2025, ‘Canciones en Mí‘. Bromeamos con el artista sobre el tema que será escogido para nuestra lista de Mejores Canciones 2025, pero sobre todo hablamos con él por su faceta de compositor, productor y letrista. «Si no estás algo perdido, es como que no vas a hacer algo que te va a representar» es uno de los titulares que nos deja.

pablopablo es un gran conversador que no se corta en hablar de su trabajo de co-autor y productor para Guitarricadelafuente, su relación con C. Tangana o su amistad y admiración hacia Rusia-IDK. pablopablo actúa este sábado 22 de noviembre en Madrid con todo agotado, pero en marzo tiene un par de fechas más en la Sala But (una está agotada y la otra aún no).

En la segunda parte del podcast, nos visitan los protagonistas del programa INTERAUTOR que ha hermanado a dos artistas jóvenes de España y Uruguay. El objetivo de este ciclo a cargo de SGAE y AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay) es exportar más música de estos dos países hacia el mundo. Para ello, una artista española ha actuado en Montevideo, y un artista uruguayo actúa en España durante esta semana, tanto en Monkey Week como en Madrid.

Los artistas elegidos son de un lado la malagueña Alba LaMerced, que alterna flamenco, pop-rock y otras músicas en su álbum debut, y además acaba de sacar un «banger» llamado ‘Ponte guapa». Y del lado de Uruguay, Gonzalo Brancciari, que tras recibir un Premio Grafiti por su disco ‘Diez’, prepara ya su segundo álbum, de nuevo inspirado por el pop-rock argentino/uruguayo. Hablamos con ambos sobre la escena de Montevideo, la de España, diferencias y similitudes.

Gonzalo nos habla sobre los artistas uruguayos y argentinos que más le han inspirado, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o La Vela Puerca, y ambos valoran el auge de la música en español. Indica Alba LaMerced: «Somos muchísimos hablantes por todo el mundo, para mí se va a mantener y se va a ampliar. Los artistas que encabezan las listas mundiales son españoles o de habla hispana». Gonzalo añade: «no sabría hacer un estudio de mercado de industria, pero todo esto de las plataformas y la democratización de las canciones generó que podamos llegar adonde no se llegaba. Antes sonaban en la radio las canciones que venían de Estados Unidos. Ahora cualquier artista sube una canción desde su casa y puede llegar a romperla en el mundo entero».

Gonzalo y Alba actúan juntos este sábado 22 de noviembre en la Sala Berlanga de Madrid. Las entradas valen tan solo 6,50 euros.

