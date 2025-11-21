RFTW: Natalia Lacunza, Repion, Tobias Jesso Jr, Bad Gyal…

Hoy 21 de noviembre se editan nuevos álbumes de Natalia Lacunza, Tobias Jesso Jr (el primero en 10 años), Repion, Aya Nakamura, Ruiseñora, Oneohtrix Point Never, EDE, Kris Tena o Bely Basarte. Además, sale la banda sonora de ‘Wicked: For Good‘, al igual que la película. También se ponen en circulación la reedición del disco de Tate McRae y los nuevos EPs de Orville Peck o el de Skrillex lanzado por sorpresa.

Pipiolas abren la playlist «Ready for the Weekend» con la Canción Del Día. Destacamos, además, los nuevos singles en solitario de Bad Gyal, dani dicostas, Los Puñales de Martín, Luna Ki, La Plazuela, mori o Parquesvr, y las colaboraciones de Tainy con Karol G, Danny L Harle con Oklou y MNEK, Zoe Gotusso con Rigoberta Bandini, o Maria Rodés con Soleá Morente y Nieves Lázaro.

La jornada llega cargada de otras alianzas interesantes como las de Sébastien Teller con Slayyyter, Le Parody y Karmento o Belén Aguilera y Metrika (en un remix).

Y las novedades siguen tanto en el plano internacional, con estrenos de Ca7riel y Paco Amoroso, KNEECAP, Coline Rio, Tems, Annalisa, Ladytron, Miya Folick, Absolutely (la hermana de RAYE), The Leaving (Martin Doherty de CHVRCHES), Kingfishr, la maqueta de Madonna…

…como, sobre todo, en el nacional: tenemos nuevos lanzamientos de cosas bien cosas mal con Carlotta Cosials, BANANI, Biodramina Mood, Yerai Cortés, Estela Gris, Estrogenuinas, Vez Era con Rufus T. Firefly o Salma de Diego, la primera concursante de Operación Triunzo 2025 que lanza single, y escrito por Carmen Lancho.

