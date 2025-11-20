Amando la amistad de Ariana Grande y Cynthia Erivo

Si algo está poniendo de acuerdo al mundo en los últimos días es que la gira de prensa de ‘Wicked: For Good’, al igual que la de la primera película y la famosa entrevista «holding space» o las continuas lloraderas, está siendo un delirio mediático. Día tras día surge de esta rueda promocional una noticia, una polémica, un meme. La íntima relación entre sus dos protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo, está siendo la comidilla de las redes, mostrando lo mejor de internet y también lo peor.

Lo mejor es ver gifs generados de las sorprendidas reacciones de Erivo vinculados a diferentes episodios, por ejemplo, la ruptura de Los Javis. O aquellos que ironizan sobre la amistad excesivamente afectiva entre ambas, y el comportamiento aparentemente protector de Erivo hacia Grande. Particularmente comentado ha sido el episodio en Singapur en el que un fan asaltaba a Grande y Erivo intervenía… pues como si estuviera rodando el final de ‘Wicked’ y salvando a Glinda del mal.

La conducta supuestamente sobreprotectora de Erivo hacia Grande, sugerida también en los vídeos en que le acomoda el collar, o en la manera en que la toca con frecuencia o se fija en cada mínimo gesto físico que realiza Grande durante una entrevista, está generando risas en el público, y no me extraña: no parece en principio un comportamiento demasiado natural, e incluso parece excesivo. La propia Grande ha dado a entender, durante una entrevista, que Erivo simplemente es así.

Las cosas, sin embargo, se tornan siniestras y oscuras cuando los internautas empiezan a llamar a Erivo cosas como “súcubo satánico” (no lo digo por el vídeo de la youtuber Selena Milán, cuya opinión aprecio a pesar del dudoso clickbait) o su “cuidadora” por su excesiva atención hacia la cantante. Al margen de las implicaciones raciales de ambas etiquetas, que aunque no sean obvias están ahí sobrevolando, no sé de qué manera se puede ajustar a la realidad esta descripción. Jamás se me ocurriría sexualizar a Erivo por cuidar o sobreproteger a Grande, una persona que, al fin y al cabo, es más joven y que ha vivido situaciones muy duras durante su carrera. Los comentarios tránsfobos dirigidos a Erivo -una persona cis, aunque su identidad sexual es irrelevante- por su tonificado aspecto darían risa si no dieran pena.

El episodio en Singapur es especialmente revelador: todos recordamos los atentados de Manchester, pero es que este tipo de ataques personalizados a artistas o personajes públicos también se han dado durante los últimos años: Billie Eilish sufrió un episodio parecido durante un concierto hace poco, y -salvando las distancias- todos recordamos lo que le pasó a Christina Grimmie. Aunque el asalto del fan de Singapur queda en nada, Grande tiene motivos para alarmarse y Erivo para actuar.

La amistad de Grande y Erivo es particular, pero es que su vida, el contexto en el que se encuentran, también lo es. Grande y Erivo han construido un fuerte vínculo emocional durante el rodaje de ‘Wicked’, película en la que interpretan a dos amigas que son uña y carne. Es evidente que hay una sincronía afectiva entre ambas, motivada por los personajes que han interpretado y la presión mediática bajo la que se encuentran. Más evidente me parece que ambas siguen pegadas a sus respectivos personajes y que es a Elphaba y Glinda a quienes vemos en esta rueda promocional.

Recientemente, Erivo ha cancelado entrevistas tras perder la voz (ha aparecido disfónica en el programa de Jimmy Fallon, hablando a duras penas con un hilo de voz) y Grande ha hecho lo mismo en solidaridad. O escuchamos a ambas, o a ninguna.

Se da una especie de simbiosis entre ambas, generada por su contexto particular, probablemente también por sus personalidades, y por la enorme presión bajo la cual se encuentran. Erivo protege a Grande, Grande protege a Erivo; de alguna manera, Elphaba y Glinda pasan de la ficción a la realidad y nos muestran que la amistad y el cuidado mutuo pueden hacer el mundo un poco más bonito, más atento, más afectivo, y aunque sea de forma no intencionada, también un poco más divertido. Lo demás es ruido.