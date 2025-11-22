Magdalena Bay siguen sin fallar en la vintage ‘This Is The World’

Algo más de un año después del maravilloso ‘Imaginal Disk’, Magdalena Bay siguen sin dar un paso en falso. Mica Tenenbaum y Matthew Lewin han lanzado la friolera de 8 canciones en los últimos dos meses, de dos en dos y sin aviso previo. «Simplemente deja que pasen los buenos tiempos», escriben en Instagram. ‘This Is The World (I Made It For You)’ es la Canción del Día.

Todas las canciones que han lanzado en este periodo han sido diferentes entre ellas, y complementarias a la vez. En el caso de ‘This Is The World’ y ‘Nice Day’, el nexo está en el uso de guitarras. Magdalena Bay también han aclarado que esta se trata de la «pareja final». Y no se podría acabar de mejor manera.

‘This Is The World (I Made It For You)’ es un tema de corte clásico en el que no abundan tanto los sintetizadores como en el resto de composiciones del dúo. Las campanitas del estribillo, pegadizo a más no poder, nos remiten al doo woop de los 50 y principios de los 60. El dúo sigue manteniendo su vena experimental en momentos contados, pero están implementados de forma sutil, como el potente sinte que irrumpe después del primer estribillo.

La letra elige la vía críptica, pero se mantiene disfrutable. «Intento sonreír / Daré mi mejor interpretación hasta la fecha», canta Tenenbaum en la primera estrofa. El estribillo, por otro lado, podría tratar sobre una relación, ya sea romántica («Ahora lo que tienes que hacer es enseñarme amor y afecto de verdad») o del artista con su arte: «Este es el mundo / Lo hice para ti / Ahora lo que tengo que hacer es perder un pelín de paranoia».