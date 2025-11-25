Guitarrica, Amaia, Fatboy Slim, Saint Étienne… en VIDA 2026

Fatboy Slim, Guitarrica delafuente, Ralphie Choo, Saint Etienne, Amaia, Maria Arnal y Charlotte Cardin son los principales nombres de VIDA 2026, el festival que tendrá lugar del 2 al 4 de julio de 2026 en Vilanova i la Geltrú. En su 12ª edición, el evento, al que todavía le falta por confirmar un cabeza de cartel, ha apostado por el talento catalán.

La jornada del jueves estará amenizada con la música de Ralphie Choo, Saint Etienne, Charlotte Cardin, Osees, Alcalá Norte, Barry B, Amore, Maria Jaume, La Tania, Fades, Dan Perablo i El Comboi, Al·lèrgiques al pol·len, Carmen Lancho, Azuleja, Alavedra, Maig y el concierto inaugural que todavía está por concretar.

El viernes Guitarricadelafuente acompañará a Nu Genea, Lewis OfMan, La Ludwig Band, Sidonie, Shame, Depresión Sonora, Sunday (1994), Juan Wauters, Frente Cumbiero, Greta, Roserona, Kiliki, Preen, Remei de Ca La Fresca. Además, falta anunciar otro cabeza de cartel para este día, que también incluirá un show secreto.

El último día, sábado 4 de julio, Fatboy Slim, Amaia, Aldous Harding, Yerai Cortés, Maria Arnal, Cupido, Balu Brigada, Tyler Ballgame, Ferran Palau, La Paloma, Ángeles Toledano, Las Petunias, Tristán!, Indus, Me and the Bees y Gazella despedirán la edición.

El lema de este año en el VIDA se trata de IMAGINE, una «palabra universal que nos acompaña desde hace generaciones» y que no es solo «una canción icónica». En coherencia con ese espíritu, el festival adopta una imagen gráfica moderna, seria y elegante. Como el mítico White Album o la portada de Imagine, el blanco se convierte en el color central del VIDA 2026.

Los abonos y las entradas de día están disponibles a precio de salida hasta agotar existencias.