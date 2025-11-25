Zach Bryan, por primera vez en España en 2026

Zach Bryan actuará por primera vez en nuestro país en 2026. El cantante dará un único concierto el 27 de mayo en el Donostia Arena de San Sebastián con motivo de su nueva gira ‘With Heaven On Tour’. En este concierto le acompañarán Ben Howard y Keenan O’Meara como artistas invitados.
Las entradas saldrán a la venta el viernes 5 de diciembre a las 10:00h a través de las páginas oficiales de Doctor Music y Zach Bryan, además de entradas.com. Habrá entradas de pista y de grada con precios que oscilarán entre los 75 y 170 Euros (gastos de distribución no incluidos). Para este concierto habrá también Preventa del Artista a partir del miércoles 3 de diciembre a través de esta página web.
Bryan está a punto de embarcarse en su mayor gira internacional hasta la fecha: ‘With Heaven On Tour’, una serie de conciertos en Estados Unidos y Europa que comenzará el 7 de marzo de 2026 en St. Louis, Missouri, en The Dome at America’s Center. La gira abarca más de 40 fechas en Norteamérica y Europa.