Tu opinión en el Anuario 2025: cartas al director

En breve estará disponible en nuestra tienda la reserva del Anuario 2025 con lo mejor del año para JENESAISPOP. Como cada año desde 2022, el Anuario abarca la mejor música, las mejores pelis y las mejores series entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente.

Siendo hoy el último día de cómputo, os animamos a participar. Podéis enviarnos un mail a jenesaispop@gmail.com indicando qué has parecido lo mejor y lo peor del año en todos los sentidos, y sobre todo por qué. También es el momento de que reivindiquéis ese trabajo que a veces sentís que solo os gustó a vosotrxs. Si te encantó el último de Miley Cyrus, el gran regreso de 2025 te pareció el de Mariah Carey o descubriste a un artista del que nadie habla, es el momento de que nos lo cuentes. Las mejores cartas al director serán publicadas en parte en el Anuario. El plazo para participar acaba el lunes 1 de diciembre a las 12.00 de la mañana. ¡Corred!

Os recordamos que hay una oferta operativa con los Anuarios 2022, 2023 y 2024 en nuestra tienda: los 3 por 20,95 euros. Además, los gastos de envío son gratis para Península Ibérica a partir de 20 euros aplicando el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL.