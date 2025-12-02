Movistar Arena subirá de aforo y rebasará los 20.000

El madrileño Movistar Arena ha anunciado hoy que se convertirá, según su nota de prensa, «en el recinto de mayor aforo de España». Presenta un nuevo Plan de Autoprotección, que cuenta con el apoyo de las instituciones madrileñas, y permitirá aumentar su capacidad máxima de 17.453 a 20.008 espectadores en conciertos y hasta 15.000 en baloncesto de cara a la celebración del Eurobasket 2029.

Con esta capacidad para conciertos, se dejaría atrás al Palau Sant Jordi y se convertiría en un reclamo para shows internacionales que no pueden encajarse en recintos más pequeños. De hecho, es que últimamente han sido varios los artistas que han tenido que ofrecer varias fechas consecutivas dentro del Movistar Arena, como ha sido el caso de Radiohead, que ofrecieron 4 shows casi consecutivos, y dejando a mucha gente fuera.

El anuncio lo ha realizado la presidenta de la Comunidad junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco; acompañado de Borja Ochoa, presidente de Telefónica España; José Antonio Mahou, presidente de Mahou San Miguel; y María Lacasa, directora general de comunicación de Endesa.

Díaz Ayuso ha declarado: “El Movistar Arena es un icono en el mapa mundial de la música, el espectáculo y el deporte. Es una pieza clave de nuestra economía, capaz de proyectar la imagen y el nombre de la Comunidad de Madrid a todo el planeta. No son sólo números. También hablamos del impacto del Movistar Arena en la vida de muchos madrileños y en la de sus familias”.

En el evento se ha presentado un Estudio de Impacto Económico que revela que la actividad del recinto generó en 2024 un impacto de 577 millones de euros y 13.600 empleos en la región.

