Torrejón se niega a acoger Brava y otros festivales

Este año el Brava tuvo que pasar de IFEMA a Torrejón de Ardoz en el último momento. Fue una edición convulsa marcada también porque Brava estaba entre los festivales en manos de la compañía Superstruct, detrás de la cual está el fondo proisraelí KKR.

En cuanto a logística, se presentó un plan de transporte en acuerdo con Renfe que dejó más o menos satisfechos a los asistentes, pese a que el evento recortaba sus horarios hasta la medianoche.

Si tenías tus dudas de conformidad o no, da igual, porque el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado por el Partido Popular por mayoría absoluta, anuncia hoy que no acogerá «Brava, ni Madrid Salvaje, ni Torrejón Summerfest para evitar molestias a los vecinos».

El Ayuntamiento considera que sus «Mágicas Navidades, Fiestas Populares y Fiestas Patronales ya ofrecen una excelente oferta de ocio gratuito para el disfrute de los torrejoneros y un reclamo suficiente, como grandes eventos, para impulsar la marca Torrejón Ciudad de Moda».

Continúan: «Por ello, y para minimizar las molestias a los vecinos, el Ayuntamiento ha decidido cancelar todos los macrofestivales que se hacían en la ciudad, a excepción de elrow Town, que ha escogido a Torrejón de Ardoz el 1 de mayo de 2026 en horario diurno dentro del puente festivo, como su sede europea, para afianzarse como uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial. Además, no supone gasto para el Ayuntamiento y genera importantes ingresos para la actividad económica de la ciudad. Los torrejoneros podrán adquirir su entrada con un descuento del 50% a partir del 1 de abril de 2026».

De momento, en la web de Brava, no hay noticias sobre el evento de 2026. Simplemente indican que habrá edición el año que viene y que pronto se pondrán las entradas a la venta.