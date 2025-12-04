Primavera a la Ciutat anuncia a Mogwai, Blood Orange, Yves Tumor…

Mogwai, Blood Orange, el recientemente número 1 en España Yves Tumor, Yerai Cortés o Black Country, New Road se cuentan entre los principales nombres confirmados en la programación de Primavera a la Ciutat, que volverá a expandir la programación oficial de Primavera Sound 2026 durante toda una semana, del 1 al 7 de junio, trasladándose a distintas salas de Barcelona.

Entre los nombres exclusivos de Primavera a la Ciutat se incluyen, además de Mogwai e Yves Tumor, Santiago Motorizado, Hannah Diamond, bar italia, Model/Actriz, Cass McCombs, billy woods, Current 93 o los legendarios Konono Nº1. También se suman Soleá Morente y la fiesta de dh2, el sello capitaneado por George Daniel de The 1975, entre otros.

- Publicidad -

Y, entre los nombres que ya formaban parte de la programación del Parc del Fòrum y se suman ahora a Primavera a la Ciutat, además de por ejemplo Blood Orange, hay que contar a Six Sex, Nick León, Melt-Banana, Gelli Haha o Mechatok.

Todos estos artistas ofrecerán actuaciones repartidas por la Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT, Enfants y CCCB.

- Publicidad -

El CCCB acogerá las actividades de Primavera Pro en horario diurno, y su escenario expondrá las propuestas de una veintena de artistas emergentes entre los cuales se encuentran GAL GO, La Sécurité, 3L3D3P, Hadren, April, Clara Mann, Madra Salach, Azikazin Magic World o Jolly Damper. Todos estos conciertos se celebrarán con entrada libre y gratuita en las jornadas del miércoles, el jueves y el viernes.

Los conciertos de Primavera a la Ciutat que tendrán lugar en Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau y LAUT, así como los de Enfants, durante las jornadas del lunes 1, martes 2, miércoles 3 y domingo 7 de junio, estarán incluidos para los titulares de abono y abono VIP de Primavera Sound Barcelona 2026, así como para quienes cuenten con acreditación Primavera Pro Basic o Primavera Pro Premium. La asistencia se realizará mediante un proceso de reserva previa, cuyos detalles se darán a conocer próximamente