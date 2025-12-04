Santander Music confirma a Guitarrica, Rigoberta, rusowsky…

Santander Music 2026 ya ha revelado los primeros nombres de su cartel, con Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, rusowsky y Siloé al frente. El festival santanderino se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto.

El resto del cartel de la que promete ser la edición «más ambiciosa hasta la fecha» está formado por Carlos Ares, Coolnenas, Hoonine, La Paloma, La URSS, Las Ketchup, Los Punsetes, Pignoise, RATA, Sanguijuelas del Guadiana, Toldos Verdes y Xoel López. Todavía quedan artistas por confirmar.

Las entradas saldrán a la venta el próximo día 9 de diciembre a las 12h y se podrán adquirir a través de la web oficial del festival, como cada año.