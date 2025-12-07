The Lemon Twigs, de nuevo en plan Beatles

The Lemon Twigs, hermanos especializados en música retro, acaban de publicar un single de doble cara A que merece la pena destacar. Y sabemos que es de doble cara A, porque como si siguiéramos en los años 60, la portada incluye el título de las dos composiciones.

Cualquiera de las dos podría ser nuestra «Canción del Día», pero nos vamos a decantar por ‘I’ve Got a Broken Heart’ tan solo porque la han puesto primero y es la que han seleccionado como «focus track» para las playlists.

Brian y Michael D’Addario explotan en «Broken Heart» su registro más Beatles (primera etapa). Aquí Brian está enamorado hasta los huesos, concluyendo antes de un solo de guitarra: «otras chicas no significan nada para mí / si no me quieres, ¿quién más puedo ser?».

En cambio, es Michael quien entona el otro tema, ‘Friday (I’m Gonna Love You)’ y tampoco tiene nada que ver con The Cure, aunque sí tiene un registro ligeramente más saltarín. Además de un puente más psicodélico, más John Lennon.

The Lemon Twigs también son noticia por haber participado recientemente en el disco de su padre ‘Written By Ronnie D’Addario’. Tienen un «featuring» en hasta 5 de las 13 canciones. Pero es que en ese mismo álbum encontramos aportaciones de nada menos que Todd Rundgren, Sean Ono Lennon o Mac DeMarco.



